SWCH presenta “Reset”: “Il mio nuovo singolo nasce dalla necessità di tornare al sé originale”

Resettare, staccare, ricominciare, tornare al sé originale: c’è un momento nella vita di ciascuno in cui si sente la necessità di una svolta e a descrivere tale bisogno è Swch nel suo nuovo singolo, “Reset” , che anticipa il concept elettronico: “Meta-morfosi” .

Nell’intervista il cantautore, polistrumentista e produttore ha parlato del suo nuovo progetto, svelando i sogni nel cassetto e non solo.

Swch presenta il nuovo singolo, “Reset”

“Reset” è il nuovo singolo di Swch, presentato in anteprima sul palco del Primo Maggio Bologna. Scritto, arrangiato e mixato dallo stesso Swch e prodotto da Raffaele Montanari, parla della “goccia che fa traboccare il vaso”, di tutto ciò che svela, in maniera cruda, la realtà.

Il cantautore affronta il disagio digitale, le scelte involontarie, i comportamenti stereotipati: tutto ciò che non è dentro di noi ma che non facciamo altro che manifestare all’esterno. L’unica soluzione è il cambiamento-non cambiamento: ritornare al sé originale.

Anche Swch sente l’esigenza di una “rinascita”? “Mi trovo in una fase intermedia e ne sono contento.

Prendere consapevolezza della necessità di una svolta è il passo più difficile. Ho sentito il bisogno di cambiare e mettere in discussione quelli che pensavo fossero punti cardine e imprescindibili nella mia vita. Cambiare pelle è sempre difficile, ma poi rinasci”, ha commentato.

“Sognavo di miscelare un’opera più ampia a delle argomentazioni più complesse: la vita, la felicità, l’accettazione del sé, il mettersi in discussione, il cambiamento come strumento migliorativo delle proprie vite.

“Reset” è il primo tassello, il punto di ripristino dal quale ripartire. Il miscelare suoni elettronici con la mia formazione classica e rock, poi, mi ha fornito quel lato godurioso che è proprio dell’idillio della creazione”, ha dichiarato Swch. Ma come nasce il suo nuovo brano?

“L’arte nasce sempre dal conflitto. “Reset” nasce durante il lockdown vissuto nel 2021. Non l’ho affrontato in maniera tragica, ma ho cominciato a riflettere per tornare al sé più originale. Troppo spesso ci riempiamo la testa di ciò che è superfluo. A volte bisogna resettare e ricominciare da zero”, ha spiegato.

“Reset” è il primo tassello di un concept sperimentale: “Il brano farà parte di “Meta-morfosi”. All’interno ci sono 8 brani. Ho fatto un reset anche musicale. Ho una formazione classica, da conservatorio, sono passato all’hard rock e poi sono sfociato nell’indie, fino all’elettronica, che ho sempre molto apprezzato. Nel mio concept ci sarà tanta varietà musicale. Mi sono disinteressato alle logiche di mercato: a volte bisogna fare le cose solo per il gusto di farle. L’arte appartiene alla gente, il calcolo fatto a tavolino non le è congeniale”, ha ricordato.

Il concerto del Primo maggio a Bologna

Swch non nasconde l’entusiasmo e la contentezza per l’esibizione in occasione del concerto del Primo maggio a Bologna.

Raccontando l’esperienza vissuta, il cantautore ha confidato: “Max e Damiano dei Gem boy mi hanno accompagnato su quel palco così importante. Ho notato la voglia di tornare a saltare in piazza e di condividere. È stata una bellissima esperienza”.

I prossimi progetti

Swch, nome d’arte di Rod Mannara, è un cantautore, chitarrista, polistrumentista, produttore artistico e discografico nato a Grottaglie (TA) ma bolognese d’adozione. Partecipa al 59° Festival di Sanremo nella categoria web, classificandosi terzo su oltre 1000 artisti. Partecipa a diverse trasmissioni televisive come Amici e X-Factor, in trasmissioni Rai e su Sky e collabora con diversi produttori importanti come Diego Calvetti, Diego Quaglia e con il team di Up-Music composto da Kikko Palmosi e Sabatino Salvati. Collabora con diversi artisti, tra i quali Enrico Greppi “Erriquez” della Bandabardò e i Radio Lausberg, e suona con Ricky Portera al concertone del Primo Maggio a Bologna. Per tre anni ha collaborato anche con l’organizzazione del Primo maggio di Roma, intervistando i cantanti dietro le quinte. Ha all’attivo numerosissimi concerti in tutta Italia e attualmente lavora come discografico nel ramo MegaDischi dell’etichetta PMS Studio.

Dopo l’uscita del singolo “Reset” e in attesa del suo concept elettronico, Swch è al lavoro su nuovi progetti. A tal proposito, ha svelato: “Presto uscirà il videoclip ufficiale che accompagna “Reset”, girato nel 2021 in Salento, e resto concentrato su “Meta-morfosi”, perché voglio poi portarlo live, dando vita a un’esperienza che sia anche informativa e non solo di divertimento e svago”.