Paolo Del Debbio in apprensione per Berlusconi, ma Tajani rassicura: "Deve solo riposare".

Il ministro per gli affari Esteri, Antonio Tajani, ha parlato delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi: “Deve riprendersi dal Covid e dal vaccino”.

Antonio Tajani su Berlusconi: “Deve riprendersi da Covid e vaccino”

Il ministro per gli affari Esteri, Antonio Tajani, è stato ospite a “Dritto e Rovescio“, il talk show politico in onda tutti i giovedì sera su Rete4, e condotto da Paolo Del Debbio. Per l’occasione, prima dell’intervista, il giornalista ha voluto sincerarsi delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi:

«Il Cav sta passando un momento di riposo forzato – ha dichiarato il coordinatore di Forza Italia – perché deve riprendersi dal coronavirus e dal vaccino. Dovrà stare a riposo ancora per qualche tempo».

Il rapporto tra Del Debbio e Berlusconi

Per una questione di rispetto, Del Debbio non ha voluto chiedere ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dell’ex presidente del Consiglio, limitandosi a dire a Tajani di salutarlo da parte sua e della redazione di Dritto e Rovescio quando lo sentirà telefonicamente la prossima volta.

Questa apprensione da parte del conduttore televisivo è dettata dal fatto che fu uno dei promotori di Forza Italia quando sorse nel 1994, e di cui di cui è stato anche direttore dell’Ufficio Studi nazionale.