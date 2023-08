Un neonato è stato abbandonato nei pressi di un cassonetto a Taranto. A trovarlo una donna che stava passeggiando insieme al suo cane. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, sabato 12 agosto, in via Pisanelli.

Taranto, neonato abbandonato vicino a un cassonetto: trovato da una passante

Un neonato è stato trovato abbandonato nei pressi di un cassonetto nel centro di Taranto. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, sabato 12 agosto, in via Pisanelli. A notare il piccolo abbandonato è stata una donna che stava portando a spasso il suo cane. La donna ha visto una busta posata vicino al cassonetto e si sarebbe accorta che al suo interno qualcosa si muoveva. Osservando meglio si è resa conto che all’interno della busta era presente un bambino appena nato. Il piccolo era stato avvolto in una coperta e accanto a lui è stato lasciato anche un peluche.

Taranto, neonato abbandonato vicino a un cassonetto: i soccorsi

La donna ha subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e gli operatori sanitari con un’ambulanza del 118. Il neonato è stato recuperato e trasportato d’urgenza in ospedale. Al momento non ci sono comunicazioni sul suo stato di salute. Ora indagheranno per capire chi lo ha lasciato accanto al cassonetto e le circostanze in cui è avvenuto l’abbandono.