Teatri e cinema, Costa: “Per fine settembre possibile ampliamento della capienza, obiettivo 100%”

Se ci sarà il via del Comitato Tecnico Scientifico aumenterà la capienza di cinema e teatri. Costa ha parlato anche della riapertura delle discoteche

Il sottosegretario Costa, ospite della trasmissione “Un giorno da pecora” ha affermato che, in caso di parere favorevole del Comitato Tecninco Scientifico, si potrà aumentare la capienza di cinema e teatri. Dalle sue parole si evince anche uno spiraglio per la possibile riapertura delle discoteche

Cinema e teatri: obiettivo 100% della capienza

“Il governo ha preso un impegno preciso e il 30 settembre ci sarà una valutazione: credo che ci saranno le condizioni per procedere a un ampliamento delle capienze per teatri e cinema. Credo ci possa essere una tappa intermedia sull’aumento che può prevedere un 75-80% per poi guardare, nelle prossime settimane, l’obiettivo del 100%”.

Cinema e teatri: la dichiarazione di Franceschini

Con questa dichiarazione durante la trasmissione di Radio 1 “Un Giorno da Pecora”, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha quindi confermato quanto Dario Franceschini aveva preannunciato durante la sua visita a Salerno di 4 giorni fa.

Il MInistro della Cultura aveva infatti affermato che il giorno precedente era stato approvato un decreto legge che prevedeva entro il 30 settembre il parere del Comitato Tecnico Scientifico riguardo il tema dell’aumento di capienza di cinema e teatri. ” Io spero in una misura di allargamento delle capienze; perché al teatro, stando con la mascherina, fermi, seduti, dove non si parla, non si mangia, e lo stesso vale per il cinema, credo ci siano le condizioni di sicurezza.

Credo che stiamo andando in quella direzione” aveva specificato.

Non solo cinema e teatri: uno spiraglio anche per le discoteche

,Sempre durante la trasmissione radiofonica, a precisa domanda sulla possibile riapertura delle discoteche, il sottosegretario Costa ha affermato che nella valutazione di fine mese potrà essere affrontato questo tema: ” oggi è importante creare le condizioni per riaprirle e si può anche partire con una capienza del 75% col green pass”.