Televisione, Caterina Collovati e Azzurra Barbuto si scontrano in diretta: cosa è successo

Caterina Collovati ha avuto un acceso scontro in diretta con la giornalista Azzurra Barbuto. La loro lite è già diventata virale.

C’è stata tensione nell’aria durante la trasmissione “Ore 14”. Nello studio di Milo Infante, Caterina Collovati e la giornalista Azzurra Barbuto hanno avuto un’accesa discussione. Il tema della lite era il caso della studentessa del liceo di Roma, ripresa dall’insegnante perché con la pancia scoperta.

Proprio a tale proposito Collovati si è espressa duramente sulla vicenda, non usando mezzi termini.

Tra Caterina Collovati e Azzurra Barbuto è scontro in diretta

“Ma cosa stava facendo questa ragazza? Stava facendo lo spogliarello?” Si è chiesta Azzurra Barbuto. La reazione di Caterina Collovati non si è fatta attendere tanto da arrivare a interrompere la giornalista: “I ragazzi devono capire, Barbuto, che a scuola ci sono dei diritti ma anche dei doveri”.

Da lì la situazione è sfuggita di mano: “No, io interrompo perché non sono d’accordo e copriti, mettiti più consona anche tu”. Barbuto ha replicato: “Ti riveli per quello che sei dicendo a me che devo mettermi più consona, tu per essere più consona dovresti chiudere la boccaccia che hai”.

Milo Infante: “State dando un esempio sbagliato”

Il conduttore Milo Infante ha poi ripreso le due: “State dando un esempio sbagliato”.

Nel frattempo la discussione è già diventata virale sui social network: “La Collovati non ha detto cose sbagliate, parlava di contegno rispetto al luogo”, ha scritto un utente. “Che tristezza questa discussione…quanta ipocrisia…ragazzi” sono le parole di un altro utente ancora.

Azzurra Barbuto: “Io sono stata offesa”

Azzurra Barbuto ha infine commentato la discussione in una serie di video pubblicati su Twitter: “Io sono stata offesa dall’ospite che mi ha detto di vestirmi in una maniera più consona”, ha affermato rivolgendosi a Collovati.