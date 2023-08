Televisione, morto il pianista del Maurizio Costanzo Show Alessandro Alessandro: aveva 62 anni

Divenne noto al grande pubblico per essere stato il pianista di trasmissioni di grande successo come il Maurizio Costanzo Show e Agenzia Matrimoniale: Alessandro Alessandro si è spento prematuramente all’età di 62 anni. Stando a quanto si apprende, da circa due anni stava lottando contro una malattia. Molte le persone che hanno dedicato un ultimo pensiero al pianista.

Morto Alessandro Alessandro: il pianista del Maurizio Costanzo Show aveva 62 anni

Oltre alle già due citate trasmissioni, Alessandro Alessandro poteva vantare una collaborazione con i più grandi nomi della musica italiana, a cominciare da Antonello Venditti o ancora i mai dimenticati Lucio Dalla e Pino Daniele. In anni recenti ha preso parte alla trasmissione G Day con Geppi Cucciari.

Il saluto di Marta Flavi

Tra i volti noti del mondo dello spettacolo che ha scritto un messaggio di cordoglio per la scomparsa del pianista c’è anche Marta Flavi che su Instagram ha espresso la sua tristezza per la scomparsa dell’amico:

“Proprio adesso ho saputo che Alessandro non c’è più. Amico mio ti ho voluto molto bene e tu ne hai voluto a me. Temevo questa notizia ed e’arrivata. Hai lottato come un guerriero e sei stato fortissimo. Hai sempre dato a noi tutti il tuo sorriso è la tua positività. Mi mancherai moltissimo ,le nostre telefonate quotidiane le tue battute le risate. Riposa in pace tesoro”.