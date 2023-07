Gionatan Giannotti in lutto: è morta la nonna

Terribile lutto per Gionatan Giannotti: la sua adorata nonna è morta. A rendere pubblica la triste notizia è stato lui stesso, tramite i suoi profili social, con una dedica da pelle d’oca.

Gionatan Giannotti sta vivendo un momento molto delicato. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto dire addio alla sua amata nonna. A rendere pubblica la triste notizia è stato lui stesso, con una bellissima dedica affidata ai social.

A didascalia di una foto che ritrae la nonna stretta al suo braccio, Gionatan ha scritto:

“Ciao amore grande della mia vita. Oggi metà del mio cuore si è spento insieme a te. È un arrivederci, non un addio. Sarai sempre con me, in ogni gesto, in ogni bacio, in ogni parola, in ogni respiro, in qualsiasi cosa farò, sarai sempre a braccetto accanto a me. Ciao nonna.. ora riposa”.