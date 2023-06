Una fidanzata di Temptation Island 2023, in partenza lunedì 26 giugno su Canale 5, è un volto noto. Stiamo parlando di Alessia Bottiglia, che partecipa al programma delle tentazioni con il compagno Davide Rosati.

Temptation Island: la fidanzata Alessia è un volto noto

Alessia Bottiglia e Davide Rosati hanno deciso di partecipare a Temptation Island per capire se lasciarsi definitivamente oppure dare un’altra possibilità al loro rapporto. E’ lei ad aver chiesto di essere arruolata da Maria De Filippi:

“Scrivo io a Temptation Island perché dopo aver avuto una relazione, per circa due anni, con un uomo molto più grande di me, a giugno dello scorso anno Davide mi ha scoperto”.

Tralasciando i motivi per cui Alessia ha chiesto di partecipare a Temptation Island, i fan più attenti si sono accorti di averla già vista.

Dove abbiamo già visto la fidanzata Alessia?

La fidanzata, infatti, è un volto noto del mondo dello spettacolo. Alessia ha provato a farsi strada nel mondo dello spettacolo, partecipando come opinionista a Forum, sia nelle edizioni condotte da Rita Dalla Chiesa che in quelle di Barbara Palombelli. Non solo, è stata anche concorrente a Take Me Out con Gabriele Corsi e di Chi ti conosce? di Max Giusti sul Canale NOVE.

Temptation Island: la partecipazione di Alessia è avvolta nei dubbi

E’ chiaro che la fidanzata Alessia abbia ambizioni nel mondo dello spettacolo. Possibile, quindi, che la sua partecipazione a Temptation Island sia solo un modo per fare curriculum? Il dubbio c’è ed è anche avvalorato dalla strana storia d’amore con Davide.