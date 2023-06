La nuova edizione di Temptation Island ha finalmente aperto i battenti. Nel corso della prima puntata, Manu ha raccontato le umiliazioni che subisce dalla fidanzata Isabella. Lei, di tutta risposta, ha chiesto il falò di confronto.

Temptation Island: Manu umiliato da Isabella

Manu e Isabella sono una coppia da tre anni e mezzo e hanno deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova la loro relazione. Nessuno dei due mette in dubbio il sentimento che prova per l’altro, ma provengono da mondi completamente diversi, motivo che li spinge a credere che l’amore non basti più. Nel corso della prima puntata, Manu ha confessato ai compagni d’avventura che si sente spesso umiliato da Isabella. Lei appartiene alla cosiddetta Milano bene e non accetta che lui sia un semplice tranviere.

Temptation Island: lo sfogo di Manu

Manu ha raccontato:

“Non mi sento accettato, non ce la faccio. Secondo me lei si vergogna di quello che faccio. Ma io non ho vissuto male, io sono contento di quello che ho vissuto, magari non è quello che ha vissuto un’altra persona ma non mi è mancato niente. Sono una persona solare, ma quando parlo di lei non lo sono più. Cosa potrei dire di buono della nostra relazione? Che mi tengo tutto dentro per inerzia? Alla fine non ti vado bene come persona, lei dice che mi ha aiutato a fare tutto, ma non è un aiuto spronarmi e dirmi ‘che c***o fai?’. Ti fa sempre capire che non vali niente. (…) Ci sono stati mesi in cui rimanevo senza un euro per cinque o sei giorni, perché mi sentivo di doverle dare tutto quello che avevo. Io non contavo più niente, era tutto per lei. E tutt’ora è così”.

Temptation Island: Isabella si infuria e chiede il falò

Isabella non ha accettato per niente il racconto fatto da Manu. La fidanzata di Temptation Island è finita in lacrime e ha dichiarato:

“Se incentrassi la cosa sulla questione economica, io non starei con lui. (…) Non so se sono più arrabbiata, o delusa. Io per questo ragazzo penso di aver dato qualsiasi cosa, la mia intenzione non è mai stata di screditarlo e sminuirlo, ho sempre sperato di dargli consigli per spronarlo. Io pensavo che certe cose fossero chiare. A volte lo vedo piangere e mi sento in colpa, certamente sbaglio i modi. Io voglio vederlo realizzato. Sinceramente vorrei confrontarmi con lui. Vorrei chiedergli cosa ami di me. Non ha più senso stare qui se devo continuare a sentire certe cose”.

Al termine della prima puntata di Temptation Island, Isabella ha chiesto il falò di confronto a Manu. Quest’ultimo, sorpreso dalla richiesta, ha replicato: “Io non ho detto niente di male, solo la verità, non capisco che senso abbia un confronto ora“.