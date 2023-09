Temptation Island, Perla e Mirko insieme: Greta rompe il silenzio

C’è gran fermento tra i fan di Temptation Island 2023. Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono stati pizzicati ad un evento ed entrambi erano senza i rispettivi tentatori. Greta Rossetti, sommersa dalle segnalazioni, ha rotto il silenzio.

E’ già finita la love story tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti? E’ questa la domanda più gettonata dopo che l’ex fidanzato di Temptation Island e Perla Vatiero sono stati pizzicati allo stesso evento, ossia la Milano Fashion Week. L’ex tentatrice, sommersa di segnalazione, ha rotto il silenzio.

Via social, Greta ha dichiarato:

“Mi state mandando un sacco di messaggi in merito alle persone presenti alla sfilata, scrivendomi che è stato fatto per hype. Non lo so e neanche mi interessa, vi avevo chiesto di non essere più associata a queste cose, sono fatti loro. Io mi dissocio da tutto ciò non ho voluto crearlo io l’episodio di ieri perché non ero presente in quanto, in buona fede, sono andata allo stadio con mia nonna”.

La Rossetti non ha nominato Perla e Mirko, ma è chiaro che si stia riferendo a loro. A quanto pare, la relazione con Brunetti è finita.

In conclusione, Greta ha detto la sua anche su un eventuale ritorno di fiamma tra Mirko e Perla:

“Ci tengo a precisare l’ultima cosa. Per me non c’è nessun problema che due ex siano nello stesso posto, anzi sono io la prima ve l’ho sempre detto. Il problema è che mi state sottolineando i video che voi pensate siano stati fatti solo per hype, includendo anche me in questo. Vi ho chiesto già da qualche giorno di non mettermi più in mezzo alle loro cose. Non ero presente, non sapevo neanche l’esistenza di questi video, non sono stati fatti da me e neanche sapevo”.