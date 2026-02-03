Temptation Island, Rosario Guglielmi in ospedale: ecco come sta e il messaggi...

Temptation Island, Rosario Guglielmi in ospedale: ecco come sta e il messaggi...

Rosario Guglielmi, volto noto di Temptation Island, ha vissuto nelle ultime ore un improvviso malore che lo ha costretto a recarsi in ospedale. Tra preoccupazione e ironia, l’ex protagonista del reality ha aggiornato i fan sulle sue condizioni, mostrando come affrontare la salute con leggerezza senza sottovalutare la situazione.

Chi è Rosario Guglielmi e la sua esperienza televisiva

Rosario Guglielmi, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island 2025, dove ha messo in luce non solo la sua relazione con Lucia Ilardo ma anche il suo carattere riflessivo e pacato, apprezzato dal pubblico televisivo.

Dopo la conclusione burrascosa della sua storia con Lucia, segnata da incomprensioni e fiducia compromessa, Maria De Filippi lo ha scelto come tronista per il dating show Uomini e Donne. Tuttavia, l’esperienza sul trono è stata molto breve: Rosario ha dovuto abbandonare il programma prima ancora dell’inizio ufficiale a causa di alcune rivelazioni sulla sua vita sentimentale proprio con Lucia, un colpo di scena che ha sorpreso i fan.

Ricovero improvviso e preoccupazione dei fan di Rosario Guglielmi

Nelle ultime ore Rosario Guglielmi, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island, ha vissuto un momento di forte apprensione. Un malessere improvviso lo ha costretto a un ricovero ospedaliero, interrompendo bruscamente la quotidianità e suscitando grande attenzione tra i fan.

Lo stesso Rosario ha voluto raccontare l’accaduto, senza alimentare inutili allarmismi, affidandosi ai social per comunicare con i suoi follower. “Ciao amici, grazie per il pensiero. Questa notte non sono stato bene e ho dovuto chiamare quella cosa a quattro ruote con le cose illuminate sopra”, ha scritto nelle sue storie Instagram, cercando di stemperare la tensione con il suo consueto humor.

Dietro il sorriso, però, si nascondeva una situazione che ha richiesto attenzione immediata: “Al momento solo infezione ai bronchi e febbre molto alta”, ha aggiunto, rassicurando i fan sul fatto che il quadro clinico fosse sotto controllo, pur necessitando di monitoraggio.

Il malessere di Guglielmi è arrivato proprio a ridosso di un momento simbolico della sua vita, poco prima del traguardo dei trent’anni. Anche in questa circostanza, Rosario ha mantenuto il tono ironico che lo contraddistingue: “D’altronde che senso ha avere quasi trent’anni e stare bene. Cioè boh, cosa dirò ai miei nipoti?. Grazie davvero per l’enorme affetto ogni volta, di cuore”, ha scherzato, trasformando l’esperienza in un racconto leggero.