Tenta di entrare a Sky, bloccato dai vigilanti: uomo si accascia a terra e muore

I vigilanti della sede Sky di Milano hanno bloccato un uomo che ha tentato di entrare durante la notte. Dopo poco è avvenuta la tragedia. L’uomo ha accusato un malore, si è accasciato ed è morto. Secondo quanto riferito parlava una lingua straniera ed era in evidente stato di alterazione. I vigilanti hanno subito provato a rianimarlo e hanno chiamato i soccorsi, che lo hanno trovato in arresto cardiaco e lo hanno portato al San Raffaele. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulla vicenda indaga la squadra mobile di Milano.

Tenta di entrare a Sky, si accascia e muore: disposta l’autopsia

L’uomo, che sembrerebbe avere circa 25 anni, ha cercato di entrare negli uffici di Sky e si è mostrato molto aggressivo. Quando è stato respinto dalle guardie si è tolto la maglietta e ha continuato ad inveire. I vigilanti hanno dato l’allarme e nell’attesa lo hanno bloccato. Uno dei due si è dovuto mettere sopra di lui per tenerlo fermo. Tutta la scena è stata ripresa dalla telecamere di sorveglianza di Sky e i filmati sono stati acquisti dagli investigatori. La vittima era in evidente stato di alterazione e agitazione, probabilmente sotto l’effetto dell’alcol. Disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte