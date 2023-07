Nella notte fra ieri, domenica 2 Luglio, e oggi, lunedì 3 Luglio 2023, intorno all’1:30, si è avvertita una scossa di terremoto a Felino, nella provincia di Parma.

Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata in provincia di Parma

La scossa di terremoto che è stata registrata nella notte tra ieri e oggi nella Regione Emilia-Romagna, ha interessato la zona di Felino, in provincia di Parma: un’area che è significativamente attiva dal punto di vista sismico. L’evento è stato registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e, come segnalano gli esperti, è stato di magnitudo 3.2 sulla scala Richter. Ricordiamo che, in generale, una scossa di terremoto di questa entità viene generalmente descritta come ‘molto leggera‘, anche se comunque viene avvertita dalla popolazione.

Le altre scosse nella notte

Questo sisma è stato preceduto da un altro terremoto della medesima intensità, verificatosi all’1:10 con epicentro a Vigatto, ed è stato seguito da un altro ancora di magnitudo 2.0 solo un paio di pre più tardi a Sala Baganza. Al momento non giungino informazioni di danni a persone o cose.