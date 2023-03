Terremoto a Umbertide: 50 sfollati

Nella notte tra giovedì 9 marzo e venerdì 10 marzo una serie di scosse di varia intensità (la più forte si pone a magnitudine 4.6) ha colpito il centro Italia, in particolare l’Umbria. L’epicentro è stato infatti individuato a Umbertide, in provincia di Perugia. Non ci sono state vittime, ma si contano feriti e sfollati in via precauzionale.

Terremoto a Umbertide, le parole del sindaco

Il sindaco della cittadina, Luca Carizia, ha fatto il quadro della situazione ai microfoni di SkyTG24, dichiarando: “Qualcuno è stato costretto a uscire di casa, qualcun altro lo ha fatto perché non si sentiva sicuro a restarci: 36 sono abitanti della frazione di Pierantonio, una quindicina del capoluogo. A quanto ci risulta nessuno ha dormito in tenda“.

Terremoto a Umbertide, lo stato degli edifici

Fortunatamente nessun danno grave alle persone. Per quanto riguarda gli edifici, invece, non c’è certezza di sorta. “Dobbiamo ancora rilevare la gravità di questi danni e lo faremo nell’arco della giornata. Stiamo allestendo un ufficio apposito per rispondere alle richieste di verifica” ha aggiunto sempre il primo cittadino Carizia. Gli uffici regionali e molte scuole rimarranno chiuse, e nel frattempo sono stati adibiti spazi e palestre per permettere ai cittadini che non si sentono sicuri di dormire a casa di passare la notte altrove.