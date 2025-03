Alle 00:38 di oggi, una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 ha interessato i Campi Flegrei, in provincia di Napoli. L’epicentro è stato localizzato vicino a via Suolo San Gennaro, a circa 5 km da Pozzuoli, con un ipocentro a solo 1 km di profondità.

Terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 3.2 nella notte

I Campi Flegrei, noti per la loro intensa attività sismica e vulcanica, stanno vivendo un aumento delle scosse negli ultimi mesi, suscitando preoccupazione tra residenti e autorità. La scossa di questa notte è l’ultimo episodio di una sequenza sismica che è in corso da mesi.

Stando ai rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto si è verificato alle 00:38, ora locale, con una magnitudo di 3.2. L’epicentro, a circa un chilometro di profondità, ha reso la scossa particolarmente percepibile dalla popolazione.

Al momento, secondo le informazioni fornite dalle autorità competenti, non si registrano danni a persone o strutture, né situazioni di particolare criticità.

Il comunicato del Comune di Pozzuoli dopo il terremoto

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 3.2 ± 0.3 localizzato nei pressi di via Suolo San Gennaro. Il sisma si è prodotto alle 00:38 ora locale (UTC 23:38 del 06/03/2025), alla profondità di 0.81 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 Protezione Civile: 081/18894400 Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei”.

In aiuto alla popolazione, dal 5 marzo 2025, i residenti dei Campi Flegrei possono richiedere un sopralluogo per verificare lo stato degli edifici privati nella zona del bradisismo. La richiesta può essere effettuata tramite una piattaforma online, accessibile con Spid o Cie. Chi non dispone di strumenti digitali può rivolgersi agli uffici comunali della Municipalità X, in via Acate 65. La notizia è stata diffusa dal Comune di Napoli.