Terremoto al largo di Panama: scossa di magnitudo 6.1

Al largo di Panama è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 6.1. Per il momento non è scattata l'allerta tsunami.

Al largo di Panama è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 6.1. Per il momento non è scattata l’allerta tsunami. La notizia è delle ultime ore e la forza della scossa ha spaventato moltissimo il paese.

Terremoto a Panama: scossa di magnitudo 6.1

Quando la terra trema è inevitabile che l’intero paese in cui avviene il terremoto sia caratterizzato da un sentimento di forte paura. Questo è quello che sta accadendo nelle ultime ore a Panama, dove si è manifestata una scossa di magnitudo 6.1 al largo della costa. Il terremoto è stato registrato nel pomeriggio di sabato e dopo la scossa è subito salita la paura per l’arrivo di un possibile tsunami. La scossa è stata avvertita in moltissime province del Paese, per cui sono state ore di grande preoccupazione per tutta la popolazione.

Terremoto a Panama: l’annuncio

La forte scossa di terremoto avvenuta al largo di Panama è stata percepita in modo molto significativo in tante province del Paese. La popolazione si è immediatamente preoccupata per quello che poteva accadere, tenendo anche conto che la scossa è stata molto forte e che essendo avvenuta al largo della costa c’era la possibilità di uno tsunami. L’Istituto di Geoscienze dell’Università di Panama ha annunciato la scossa di terremoto, avvenuta alle 15.56 circa di sabato 17 luglio 2021.

Nelle province di Aguadulce, Natà, Chiriquì, Veraguas, Penonomè e Panama Oeste, la scossa si è sentita in modo molto forte. Questo ha scatenato grande preoccupazione tra le persone, anche per paura di un eventuale tsunami.

Terremoto a Panama: non ci sono danni

Il Sistema nazionale di protezione civile, tramite i suoi account social, ha confermato il terremoto e ha rintracciato il punto esatto in cui è avvenuto, al largo di Panama. I protocolli di sicurezza al momento sono ancora tutti attivi.

Nonostante la scossa di terremoto sia stata molto forte e sia stata percepita in modo chiaro in moltissime zone del Paese, fortunatamente sembra non ci sia alcun tipo di danno in nessuno di questi luoghi. “Non si registrano danni” sono le parole del Sistema nazionale di protezione civile. Sembra non essere scattato neanche l’allarme per un eventuale tsunami. Fortunatamente si è trattato di una scossa che non ha provocato danni.