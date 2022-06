Terremoto di magnitudo 5.2 a Cipro, paura ma non ci sarebbero stati danni

Dopo quello massivo dello scorso gennaio c'è stato un altro terremoto di magnitudo 5.2 a Cipro, paura fra i residenti ma non ci sarebbero stati danni

Un terremoto di magnitudo 5.2 è stato registrato nell’isola di Cipro, c’è stata un po’ di paura fra i residenti ma non ci sarebbero stati danni a persone o cose, anche se al momento sono ancora in atto le verifiche di personale tecnico e polizia locale.

A comunicarlo la sala operativa dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Roma, che ha spiegato come la scossa sia stata avvertita nel quadrante fra Asia e Famagusta poco dopo l’una di notte ora locale.

Terremoto di magnitudo 5.2 a Cipro

Ecco la nota tecnica dell’Ingv in cui vengono resi noti i dati del movimento tellurico con epicentro ed ipocentro di profondità: “Un terremoto di magnitudo Mwp 5.2 è avvenuto nella zona di Cipro il 10-06-2022 01 03:00 orario locale nella zona del terremoto (Asia/Famagusta) con coordinate geografiche (lat, lon) 34.7410, 33.8120 ad una profondità di 52 km”.

Poi la chiosa: “Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma”.

A gennaio una scossa fortissima

Non è certo la prima volta che Cipro viene colpita da eventi sismici anche di forte intensità, soltanto a gennaio una scossa superiore a sei aveva davvero fatto tremare i polsi dei residenti ed aveva avuto un’estensione radiale di circa 50 chilometri. In altre circostanze gli studiosi ciprioti avevano avanzato l’ipotesi che alcuni eventi sismici fossero da attribuire artificialmente ad Israele che sempre per motivi legati alla prevenzione dei terremoti aveva fatto detonare 80 tonnellate di esplosivi.