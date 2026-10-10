Terremoto avvertito in Calabria, i dati dell'istiuto di Geofisica e Vulcanologia che mostrano anche l'epicentro del sisma che ha scioccato i cittadini.

Un altro terremoto ha coinvolto la nostra nazione in particolare in questo caso la zona meridionale del paese in una regione nota per essere sismica ma che comunque lascia i cittadini scioccati dal sentire la terra tremare anche se magari i danni a cose o persone effettivamente non ci sono stati.

Sui social i cittadini scrivono le loro sensazioni

Sui principali social media i cittadini dei comuni interessati hanno scritto quanto hanno effettivamente provato, molti dei post si sono concentrati sulle sensazioni, in particolare si sono focalizzati sul tremolio della terra che poi è quello che il corpo sente in casi del genere.

Sentire la terra tremare sotto i piedi non è mai una bella sensazione, ma fortunatamente avere la possibilità di raccontarlo, seppur attraverso un tweet fatto anche per goliardia, testimonia che la situazione è perfettamente sotto controllo.

Ora però cresce la tensione per capire effettivamente se il tremore potrà ripetersi nelle prossime ore perché come si sa quando il terreno trema vi sono le scosse di assestamento.

Terremoto in Calabria, magnitudo 3,3

L’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato che nella giornata di oggi 10 ottobre un terremoto di magnitudo 3,3 c he non ha causato fortunatamente danni a cose o persone.

L’epicentro della scossa è la provincia di Reggio Calabria in particolare nella zona di Gioia Tauro ma è stato naturalmente avvertito in Sicilia e a Messina, come riporta Adnkronos, inoltre vi sono anche ulteriori elementi a far capire l’entità come la profondità nel terreno arrivata in questo caso a 11 km.

Saranno decisive le prossime ore per capire le reali condizioni delle zone sismiche interessate al fine di comprendere se effettivamente la terra potrà tremare ancora nelle prossime ore o se questa scossa è stata l’unica, potendo portare più serenità ai cittadini colpiti e naturalmente preoccupati dall’evento inatteso.