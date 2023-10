Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3.0 a Amantea

Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3.0 a Amantea

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata nella notte in Calabria nella zona di Cosenza

Gli esperti dell‘Ingv hanno segnalato una forte scossa di terremoto registrata ieri in Calabria, in provincia di Cosenza. Il sisma di magnitudo 3.0 si è verificato nel cuore della notte e, secondo le prime informazioni che arrivano non avrebbe causato danni a persone o cose.

Terremoto in Calabria: scossa in provincia di Cosenza

L’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha comunicato nella notte tra ieri, domenica 8, e oggi, lunedì 9 ottobre, di ieri tramite i propri canali social, la notizia che un terremoto di magnitudo 3.0 aveva colpito la Calabria. L’epicentro del terremoto è stato individuato a Amantea, pccolo paese da circa 15 mila abitanti sito nella provincia di Cosenza, a coordinate geografiche (lat, lon) 39.0860, 15.8090. L’ipocentro del terremoto, spiegano gli esperti, è stato localizzato a una profondità di circa 269.9 chilometri.

Terremoto in Calabria: i precedenti

Come sappiamo, soprattutto alcune specifiche aree della Calabria possono essere definite zone ad alto rischio sismico. Non è raro, infatti, che scosse di intensità simile a quella registrata nella notte di oggi possano colpire le città di questa regione.