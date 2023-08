Un forte terremoto di magnitudo 5.6 è avvenuto in Eritrea, Paese situato nel corno d’Africa. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione residente nella capitale Asmara nella prima serata di ieri, martedì 1 Agosto.

Terremoto di magnitudo 5.6 in Eritrea

Una forte scossa di terremoto si è verificata in Eritrea nella giornata di ieri. Il sisma, di magnitudo 5.6, è avvenuto ieri sera, martedì 1 agosto, intorno alle 19:15 ora italiana (quando nel Paese africano erano le 20:15), con epicentro nella provincia di Asmara, la capitale che qualche anno fa fu dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco per la sua architettura coloniale modernista italiana. L’origine del terremoto è stata individuata ad una profondità di circa 55 chilometri. Per il momento non ci sono informazioni dettagliate, ma sembrano non essersi verificati danni a cose o persone.

Paura in Eritrea: la scossa è stata molto violenta

La violenza della scossa ha preoccupato la popolazione dello Stato africano e tante persone hanno raccontato sui social che cosa hanno sentito nel momento in cui la terra ha iniziato a tremare. “Il Ministero delle Miniere e dell’Energia afferma che Irafalle è l’epicentro del terremoto” – comunica il Ministro dell’Informazione Yemane Meskel.