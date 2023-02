Terremoto in Indonesia: scossa M. 6.1

Terremoto in Indonesia: scossa M. 6.1 seguita da un'altra di 6.0 che hanno gettato nel panico le popolazioni ma pare non abbiano fatto danni

6.1, il sisma è stato registrato con due eventi molto forti nel mare dell’arcipelago e ha cagionato molta paura fra le popolazioni che hanno intasato i social con segnalazioni. A dare menzione dell’evento sismico è stato l’Istitutto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tramite la sua sala operativa di Roma. L’Ingv ha informato che un terremoto di magnitudo Mwp 6.0 è avvenuto nella zona dell’Indonesia (Australia/Darwin).

Il sisma ha avuto coordinate geografiche (lat, lon) -6.6020, 132.0680 ad una profondità di 20 km. Da quanto si apprende la scossa di terremoto è stata violenta ed ha avuto magnitudo 6.1 come già accaduto a gennaio si è verificata alle ore 18:56 (ore 10:56 in Italia). L’epicentro del terremoto numero uno è stato individuato nei pressi di Langgur, Indonesia. La profondità stimata è stata di circa 38.615 Km.

Poco prima c’era stata un’altra scossa di magnitudo lievemente inferiore, pari a 6 gradi di magnitudo Richter il cui epicentro è stato individuato invece a Tual.

Due eventi, a Tual e Langgur

E non si è trattato di un evento lieve: secondo la scala Richter un evento sismico di magnitudo 6.0 è classificato come terremoto “forte” e può avere un raggio di azione di 160 km. In quel raggio il sisma può essere distruttivo se la zona è densamente popolata.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose ma molte segnalazioni social.