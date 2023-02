Terremoto in Turchia: la Fifa dona 1 milione di dollari per le vittime

Terremoto in Turchia: la Fifa dona 1 milione di dollari per le vittime

Terremoto in Turchia: la Fifa dona 1 milione di dollari per le vittime

Dopo la Premier League e molti club calcistici di rango anche la Fifa dona 1 milione di dollari per le vittime del terribile terremoto in Turchia

Terremoto in Turchia: la Fifa dona 1 milione di dollari per le vittime e la Federazione calcistica massima ha deciso di scendere concretamente in campo a favore dei superstiti del cataclisma.

In che modo? Lo spiega una nota dell’organismo sportivo che annuncia una donazione della FIFA per le vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria lo scorso 6 febbraio.

Terremoto: la Fifa dona 1 milione di dollari

La donazione arriverà attraverso la FIFA Foundation e con essa la federazione internazionale elargirà la somma di un milione di dollari Usa che saranno utilizzati per aiuti umanitari d’emergenza. La nota della Fifa lo spiega bene: “Dopo aver consultato la Federcalcio turca (TFF) e siriana (SFA), insieme alle organizzazioni non governative e locali gli aiuti saranno utilizzati per acquistare e distribuire beni umanitari essenziali”.

La nota che annuncia l’invio della somma

E ancora: “Nonché per fornire ricovero e protezione di emergenza e temporanei”. A tale scopo pertanto: “La FIFA continuerà a collaborare con TFF e SFA, monitorando la situazione e decidendo ulteriori azioni“. E non è stata solo la FIFA ad effettuare donazioni a favore delle popolazioni terremotate, la solidarietà unanime ha infatti coinvolto anche club e federazioni locali, oltre che organismi calcistici di altissimo rango: Nei giorni scorsi ad esempio la stessa Premier League ha donato un milione di sterline.