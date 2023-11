Thasup nuovamente ricoverato in ospedale: "L'ansia non è più gestibile"

Thasup nuovamente ricoverato in ospedale: "L'ansia non è più gestibile"

Il rapper e produttore musicale Thasup è di nuovo ricoverato in ospedale per attacchi d’ansia. È lui stesso a comunicarlo ai fan, scrivendo su Instagram: “L’ansia non è più gestibile per me e mi sta togliendo qualche anno di vita”.

Le parole di Thasup su Instagram

Scrive il rapper sul suo secondo profilo Instagram, quello personale che si chiama Yungestmoonstar: “Mi chiedete tutti che succede. Nulla che non sapete già, lo dico in tutte le canzoni, l’ansia non è più gestibile per me e mi sta togliendo qualche anno di vita.” Continua poi aggiungendo: “Proverò con tutte le forze a farla sparire e tornare a fare quello che amo.”

Thasup condivide dall’ospedale una foto con un computer e un microfono e racconta ai fan: “Comunque sto bene. Sto cucinando la trap anche dall’ospedale.”

Durante il primo ricovero a settembre il musicista avrebbe infatti scritto e pubblicato una canzone: 6itch 2, un brano dedicato alla sua ex fidanzata.

Chi è Thasup

Thasup è il nome d’arte di Davide Mattei, rapper di Fiumicino del 2001, noto in precedenza con il nome di Tha Supreme. Non si è mai mostrato dal vivo né in foto, sfruttando invece un avatar con la felpa viola e costruendo in tal modo un’aura di mistero intorno a sé. Di lui si sa inoltre che è il fratello di Mara Sattei.