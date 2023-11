Paura per Elisabetta Gregoraci in Vietnam: "Non ho chiuso occhio"

Paura per Elisabetta Gregoraci in Vietnam: "Non ho chiuso occhio"

Elisabetta Gregoraci è attualmente in vacanza con il fidanzato Giulio Fratini e, attraverso i social, ha espresso le sue preoccupazioni ai fan.

Elisabetta Gregoraci in Vietnam

Elisabetta Gregoraci ha condiviso con i fan dei social alcuni dettagli e retroscena della sua ultima vacanza extralusso in Vietnam, in compagnia del fidanzato Giulio Fratini. Nelle ultime ore la showgirl ha però espresso ai suoi fan alcune preoccupazioni per via del maltempo, e ha affermato: “Buongiorno. Ci sono stati forti temporali tutta la notte. Fortissimi, io non ho chiuso occhio perché ho paura. Il tempo non aiuta ma voi guardate le condizioni meteo? Io sono alla ricerca del sole”. Al momento sulla questione non è dato sapere di più ma in tanto, tra i fan dei social, sono impazienti di conoscere ulteriori dettagli su di lei e sul suo viaggio in Vietnam.

La showgirl continua a mantenere il massimo riserbo anche per quanto riguarda la sua storia con Giulio Fratini, con cui ha trovato la felicità dopo l’addo a Flavio Briatore. I due hanno vissuto la loro storia con il massimo riserbo, ma l’imprenditore avrebbe donato alla showgirl un anello e, secondo indiscrezioni, sarebbe intenzionato a fare sul serio. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?