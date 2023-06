TheBorderline, la società creata dagli youtuber Matteo Di Pietro (20 anni) e Leonardo Golinelli (21), ha un fatturato annuale di 200 mila euro. La srl è nata nel 2022. Ci riferiamo, per la precisione, al gruppo di youtuber responsabili dell’incidente avvenuto a Casal Palocco (Roma). Di Pietro, al momento indagato per omicidio stradale, è risultato positivo ai cannabinoidi.

TheBorderline, il fatturato annuale di 200 mila euro e i giovanissi imprenditori

Circa 200 mila euro di fatturato per un’azienda, fondata nel 2022, retta da giovanissimi imprenditori. Il socio di Di Pietro, Golinelli, spiega su Linkedin di essere uno studente della Bocconi. Tempo fa aveva pubblicato un annuncio in cui cercava nuovi video editor da assumere. Leonardo non era all’interno del Suv che ha causato la morte del piccolo Manuel Proietti (5 anni) e il ferimento della mamma Elena Uccello (28) e della sorellina di 4. A bordo della Lamborghini, oltre a Di Pietro, risultavano esserci Vito Loiacono e Alessio Ciaffaroni. Non solo Matteo, ma ora anche per gli altri ci potrebbe essere l’iscrizione “in concorso” nel registro degli indagati.

Le versioni dei ventenni e di alcuni testimoni

Secondo la versione degli youtuber riportata da Open loro non avrebbero superato alcun limite di velocità, mentre la donna alla guida della Smart avrebbe effettuato una manovra azzardata. Alcuni testimoni parlano invece di una macchina che si sarebbe fermata per far passare la Smart e la Lamborghini l’avrebbe superata schiantandosi sulla citycar. L’analisi delle immagini della telecamera interna dei quattro ragazzi, di età compresa tra i 20 e i 22 anni, potrebbe dare un importante contributo al prosieguo delle indagini.