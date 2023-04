Tijuana (Messico), frana fa crollare un edificio: nessun ferito

Tragedia mancata a Tijuana. Lo scorso 9 aprile, una strada della città messicana è stata colpita da una frana che a sua volta ha colpito un edificio, facendolo crollare. Non si registrano fortunatamente né morti né feriti.

Il filmato rilasciato dal sindaco di Tijuana

La prima cittadina di Tijuana Montserrat Caballero ha diffuso sul web il video del momento in cui l’edificio si schianta su Boulevard Cuauhtémoc, facendolo diventare virale in pochi minuti. Nel video si vede l’edificio rotolare lungo il pendio, dopo il cedimento del terreno sottostante. Non sono stati registrati danni a persone o ad altri edifici né durante il crollo né nei momenti successivi poiché l’area interessata dalla frana è stata prontamente evacuata e circoscritta. Già nella serata di domenica la strada, ripulita dai detriti, è stata riaperta regolarmente al traffico in entrambe le direzioni.

Una vicenda simile qualche giorno prima

Sempre nella stessa zona della città di Tijuana, la settimana scorsa era crollato un altro edificio. Dopo un precedente così ravvicinato, stavolta le autorità si sono dimostrate pronte a predisporre in tempo un perimetro di sicurezza, evitando così danni agli abitanti. Per scongiurare altri episodi franosi, il tratto segnalato sarà ora sottoposto ai dovuti controlli da parte degli esperti.