Tommaso Stanzani: nuova fiamma dopo l’addio a Tommaso Zorzi

Tommaso Stanzani avrebbe una nuova fiamma e, secondo i rumor in circolazione, questo potrebbe aver causato il suo addio a Stanzani.

Secondo rumor diventati sempre più insistenti in rete il ballerino Tommaso Stanzani si sarebbe consolato tra le braccia di un collega ballerino dopo il suo addio a Tommaso Zorzi.

Tommaso Stanzani: la nuova fiamma

Da alcuni giorni è diventata sempre più insistente l’indiscrezione secondo cui Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sarebbero lasciati e l’ex vincitore del GF Vip è stato paparazzato in una discoteca mentre era intento a baciare un altro ragazzo.

Secondo indiscrezioni anche Tommaso Stanzani avrebbe archiviato la liaison tra le braccia di una nuova fiamma e infatti, secondo i rumor in circolazione, lui e il ballerino Francesco Sabatino avrebbero in atto una liaison. I due avrebbero pubblicato immagini di luoghi simili sui social e, sempre secondo indiscrezioni, la liaison tra i due potrebbe essere stata proprio la causa della fine del rapporto tra Zorzi e Stanzani.

La rottura

Al momento né il ballerino né l’influencer hanno confessato pubblicamente i motivi che li avrebbero condotti a dirsi addio e in tanti tra i fan sperano di saperne presto di più.

Nell’ultimo anno i due erano andati a vivere insieme e in tanti tra i fan credevano che la loro unione sarebbe durata. I due si erano conosciuti grazie alla conoscenza comune di Maria De Filippi. “L’ho visto per la prima volta nell’ufficio di Maria, mi ha fatto vedere questo Tommaso dicendomi che secondo lei poteva essere per me, così mi ha messo questo tarlo”, confessò Tommaso Zorzi, e ancora: “Quando è uscito gli ho scritto, ci siamo visti e il resto è storia.

Gli ho scritto io, lui non sapeva chi fossi”.