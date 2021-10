Tommaso Stanzani replica agli haters che criticano il suo legame con Zorzi: "Complimenti a chi passa il tempo a criticare e giudicare la vita altrui"

Un bellicoso e pungente Tommaso Stanzani replica a muso duro agli haters che criticano il suo legame con Tommaso Zorzi e fa coriandoli di quanti sui social avevano giudicato con offese quella storia. Il già concorrente di Amici 20 non le ha mandate a dire e su Instagram le ha cantate a chi ha lanciato strali contro la coppia.

I due Tommaso hanno ufficializzato il legame solo quest’estate e a traino dei commenti positivi sul loro amore non sono mancati quelli degli “odiatori di professione”, spesso anonimi e quasi sempre di approccio becero.

Tommaso Stanzani replica agli haters su Instagram e sbotta: “Complimenti a chi critica”

E proprio a costoro Tommaso Stanzani si è rivolto per mezzo di una storia Instagram al vetriolo con cui difende il suo diritto ad amare.

Ecco cosa ha precisato Stanzani: “Ci tenevano a fare i complimenti a quelli che passano il loro tempo a criticare e giudicare la vita degli altri”. Quei commenti a volte davvero grevi sono piaciuti molto poco (a chi piacerebbero?) ma il contrattacco di Stanzani è stato letale perché venato anche di ironia, una dote che appartiene solo agli intelligenti.

La replica agli haters sotto falso nome di Tommaso Stanzani che difende la storia con Zorzi

E in merito ai criticoni sotto spoglie fake ha ribadito: “Si vede che la loro vita è talmente felice, talmente piena, che si sentono in dovere di dare consigli su cosa fare, come vestirsi, su quale carriera intraprendere”. E ancora: “Io sono così impegnato a capire cosa voglio dalla vita e dal mio futuro che mi faccio mille domande, quando in realtà c’è Tizio con 0 followers che è sempre pronto a dirti cosa fare: ma grazie!”.

Gli haters social e la replica secca di Tommaso Stanzani: “Siete degli str***i”

Il compagno di Zorzi è un fiume in piena e con una maturità che ha reso la sua replica ancor più incisiva ha ribattuto punto per punto. Anche con una stilettata finale: Tommaso infatti ha messo del pepe sardonico anche nel replicare a coloro che, in punta di didattica spicciola, gli facevano notare che nei confronti di un personaggio pubblico si può e si deve esercitare anche il diritto di critica. Ecco la chiosa: “Io sarò anche un personaggio pubblico, ma voi siete degli str***i”. Colpiti ed affondati.