Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, amore a gonfie vele: “Sono davvero felice”

Dopo le presentazioni in famiglia Tommaso Zorzi si gode l'amore di Tommaso Stanzani.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono più felici ed innamorati che mai e a quanto pare, dopo le presentazioni in famiglia, la loro storia procederebbe a gonfie vele.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: l’amore

Dopo circa due mesi di liaison la storia tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani procede a gonfie vele: dopo le vacanze alle Eolie i due hanno fatto le presentazioni ai loro rispettivi genitori.

“Sono davvero felice di questo periodo che sto vivendo sotto ogni punto di vista sia in amore sia nella sfera professionale. Mi piace sempre essere focalizzato sul momento e viverlo, come del resto faccio sempre nella vita, senza pormi troppe domande su quello che accadrà dopo”, ha dichiarato l’ex ballerino di Amici, che oggi accanto al vincitore del GF Vip sembra aver trovato la serenità.

Tommaso Stanzani in particolare avrebbe già conosciuto la famiglia del fidanzato (la mamma Armanda e la sorella Gaia) con cui si sarebbe concesso una rilassante gita in montagna.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: la storia d’amore

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono stati avvistati insieme per la prima volta un paio di mesi fa e a seguire i due hanno ufficializzato la liaison con una serie di scatti delle loro vacanze via social. La coppia è partita in barca per le Eolie e oggi a quanto pare la loro storia procede a gonfie vele. Per Zorzi si tratta della prima liaison importante dopo quelle con Armando Codemi e Marco Ferrero (alias Iconize).

Tommaso Zorzi: i nuovi progetti in tv

In tanti si chiedono quali saranno i prossimi progetti lavorativi di Tommaso Zorzi visto che, dopo la vittoria al GF Vip (nell’edizione più lunga in assoluto, durata ben 5 mesi) l’influencer era stato in innumerevoli show televisivi: oltre ad aver condotto il suo “Il Punto Z” Zorzi era stato anche opinionista dell’Isola dei Famosi e ospite fisso al Maurizio Costanzo Show.

Qualcuno non ha però potuto fare a meno di notare che l’influencer non sia mai stato ospite di Barbara D’Urso nonostante lei lo avesse pubblicamente invitato nei suoi famosi salotti tv. Zorzi ha sempre preferito glissare alle domande a tal proposito e in tanti sono convinti che ci sia una certa antipatia tra lui e la famosa conduttrice tv.