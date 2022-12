Tommaso Zorzi, il test dell'HIV: "Ecco perché l'ho fatto"

Nella Giornata internazionale per la lotta all’HIV Tommaso Zorzi ha deciso di sottoporsi al test e ha invitato i suoi fan a fare lo stesso.

Tommaso Zorzi: il test per l’HIV

Nelle scorse ore Tommaso Zorzi si è mostrato via social mentre si recava presso un checkpoint dell’Area Pergolesi di Milano per sottoporsi al test dell’HIV. L’influencer ha usato i suoi canali social per informare i fan sulla malattia e per invitarli a fare prevenzione e a sottoporsi anche loro al test.

“È importante conoscere il proprio status, l’HIV non si può curare però grazie ai farmaci la sua carica può arrivare a zero e diventare non trasmissibile, la sifilide si può curare ma per poterla curare bisogna sapere di averla” per poi aggiungere “Di HIV non si muore più grazie a un farmaco che si può prendere per il resto della vita.

Una persona sieropositiva sotto terapia se va a letto con una persona che non è sieropositiva non trasmette il virus, questo deve essere scritto nella pietra”, ha spiegato. L’influencer ha anche replicato contro un hater che, a causa della vicenda, lo ha accusato di avere rapporti occasionali.

“Faccio il test perché tengo alla mia salute e a quella degli altri”, ha risposto Tommaso Zorzi, specificando anche che quello dell’HIV e del sesso occasionale sarebbe un pregiudizio da sfatare.

“Basta un rapporto per diventare sieropositivi, non è che uno deve farlo 100 volte e alla 100esima lo diventi”, ha precisato. In tanti sui social hanno lodato l’influencer che più volte, attraverso i suoi canali, ha cercato di informare i fan su questo tipo di tematiche.