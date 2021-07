Tommy Dorfman fa coming out: il protagonista di Tredici si dichiara “una donna trans”

Tommy Dorfman, volto noto della serie Netflix "Tredici", ha parlato senza remore della sua transizione, precisando di identificarsi oggi in una donna trans

Tommy Dorfman ha deciso di annunciare a mezzo social la sua entusiastica transizione, che da uomo lo ha fatto diventare una donna trans. “Sono particolarmente grata a ogni singola persona trans che prima di me ha compiuto questo percorso […] Grazie a tutte le donne trans che mi hanno mostrato chi sono, come vivere, celebrare me stessa e occupare il giusto spazio in questo mondo”.

Tommy Dorfman: la felicità di una nuova vita

Le parole del popolare volto della serie Tredici di Netflix sono dunque state accolte da una miriade di commenti pieni d’affetto da parte dei fan.

Chi ha conosciuto Tommy Dorfman nei panni di Ryan Shaver è dunque apparso contento di questa sua scelta, della quale la stessa 29enne ha parlato anche sul britannico “Time”.

In una lunga intervista al noto tabloid inglese, l’artista ha raccontato di identificarsi da un anno a questa parte con una donna trans.

Il merito al coming out, ha peraltro precisato di vederlo più come una ripresentazione di sé come donna, avendo di fatto compiuto una transizione medica. “Il coming out è sempre visto come una grande rivelazione, ma non sono mai stato nascosto. Oggi si tratta più di fare chiarezza: sono una donna trans e il mio nome è Tommy”.