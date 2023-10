Un uomo è stato trovato morto questa mattina in piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione di Porta Nuova.

Torino, senzatetto trovato morto su una panchina davanti alla stazione

Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto questa mattina, giovedì 26 ottobre 2023, in piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione di Porta Nuova, a Torino. Il suo corpo è stato trovato su una panchina, nel piazzale che si affaccia su Vittorio Emanuele II, alle spalle della fermata Gtt. Si tratta di un senzatetto, probabilmente sulla cinquantina.

Torino, senzatetto trovato morto su una panchina: le cause del decesso

Le cause del decesso dell’uomo per il momento sono ancora da accertare con maggiore chiarezza. Sembra difficile che si possa trattare di uno di quei casi di morte dovuta al freddo, visto che nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre la temperatura non è scesa sotto i dieci gradi. Sul luogo del ritrovamento sono arrivate anche due pattuglie della polizia e gli operatori della polizia scientifica. Il corpo è stato individuato da una passante, che ha lanciato l’allarme alle forze dell’ordine.