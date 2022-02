Torino, un incendio distrugge una ditta di autotrasporti a None: dinamica ancora ignota

A None, in provincia di Torino, una ditta di autotrasporti ha preso fuoco. L'incendio è stato domato da molte squadre di vigili del fuoco. Si indaga sulle cause.

A fuoco la ditta di autotrasporti Speed, sita in via Pinerolo a None, provincia di Torino. L’incendio era immenso, quasi indomabile a vederlo. L’intervento immediato dei vigili del fuoco ha evitato che ci fossero morti o persone intossicate dal fumo.

Non è ancora nota la dinamica che ha causato l’incendio, banalmente si potrebbe pensare ad un corto circuito. Come riporta SkyTg24, hanno preso fuoco e sono stati distrutti alcuni bancali e mezzi, ma è stato coinvolto anche un capannone di lavorazione dei lamierati. Sul posto numerose squadre di vigili del fuoco e i carabinieri per le indagini. L’incendio è avvenuto questa mattina, 11 febbraio 2022. A dare la notizia è stato TorinoToday.