Torna l'allerta per il caldo: bollini arancioni in 10 città

Le città italiane si preparano ad una nuova ondata di caldo, dopo qualche giorno di pausa. Domenica ci saranno 10 bollini arancioni, con temperature molto elevate e condizioni che possono essere rischiose per fragili, anziani e bambini. Nella giornata di domenica 30 luglio arriveranno i nuovi bollini arancioni, a Perugia, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Palermo, Pescara, Rieti, Roma. Per le altre città i bollini resteranno verdi o gialli.

Torna l'allerta per il caldo: i livelli di rischio

Il ministero della Salute, per informate i cittadini sulle ondate di calore, usano quattro livelli di rischio. Il bollino verde indica condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute. Il bollino giallo di pre-allerta indica che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Il bollino arancione indica temperature elevate e condizioni che possono avere effetti negativi in gruppi di popolazione suscettibili, come anziani e bambini. Il bollino rosso, invece, indica un’ondata di calore a rischio decisamente molto elevato.