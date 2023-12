Totti-Blasi, nuovi retroscena: "Tradimenti? Di lei si diceva con produttori, ballerini..."

Alex Nuccetelli è tornato a parlare della discussa rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi e dei presunti tradimenti tra i due.

Alex Nuccetelli: la verità su Totti e Ilary Blasi

Alex Nuccetelli, amico e confidente di Francesco Totti, ha svelato alcuni retroscena sulla separazione tra l’ex calciatore della Roma e Ilary Blasi dopo l’uscita del discusso docufilm Unica. In particolare il pr romano ha affermato che, a suo avviso, non sarebbe stato solamente Totti a tradire l’ex moglie e anzi, anche lei avrebbe fatto lo stesso:

“Se parliamo di ciò che viene detto e viene scritto nel chiacchiericcio mondano della città credo che non ne scappi neanche lei. Si è parlato di tradimenti con ballerini, coreografi, produttori, autori, parrucchieri, ma io non voglio credere assolutamente che Ilary si sia comportata in questo modo. Per uno come Francesco nascondersi è ancora più difficile, cioè se avesse fatto tante di queste cose come vengono additate si sarebbe saputo”, ha affermato. Sarà vero? E soprattutto, la showgirl replicherà alle sue parole?

Ilary Blasi ha confessato in Unica che la sua crisi con Totti sarebbe iniziata dopo che lei avrebbe preso un caffè con un uomo misterioso. Sulla questione non sono emersi ulteriori dettagli, e i fan dei social sono in attesa di conoscere ulteriori particolari in merito alla vicenda.