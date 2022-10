Totti e Ilary Blasi ai ferri corti: la confessione degli amici

Alcuni amici di Totti e Ilary Blasi avrebbero confessato dei retroscena sulla loro discussa separazione.

Secondo alcuni amici dell’ex coppia più famosa di Roma, Totti e Ilary Blasi avrebbero smesso di parlarsi e i rapporti tra loro sarebbero gelidi.

Totti e Ilary Blasi: la confessione degli amici

Quella che doveva essere la rottura pacifica tra Totti e Ilary Blasi secondo indiscrezioni si sarebbe presto trasformata in una battaglia vera e propria e, secondo alcuni amici dell’ex coppia raggiunti dal settimanale DiPiù, i due – pur vivendo ancora sotto lo stesso tetto – non si scambierebbero una parola.

Il gelo calato tra i due ovviamente renderebbe meno facile la gestione dei tre figli, Chanel, Cristian e Isabel e, sempre secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale, i due userebbero i messaggi su WhatsApp quando devono mettersi d’accordo per qualcosa che riguardi i loro figli.

La battaglia legale

Inizialmente Totti e Ilary Blasi avevano fatto sapere di essere alla ricerca di una separazione consensuale e di voler mantenere il massimo riserbo sulla questione.

A seguire lui ha rilasciato una controversa intervista al Corriere della Sera e, a seguire, i suoi rapporti con l’ex moglie sarebbero degenerati.

Tra accuse, recriminazioni e frecciatine reciproche sembra che Totti e Ilary Blasi dovranno vedersela in tribunale per quanto riguarda la spartizione del loro patrimonio e la custodia dei figli (che, in un primo momento, si era ipotizzato sarebbero rimasti a vivere nella loro villa all’Eur, mentre i genitori si sarebbero alternati per stare con loro).

Per il momento non è dato sapere quale sarà l’epilogo della vicenda e i due continuano a mantenere il riserbo sulla questione.