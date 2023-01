La prossima udienza per la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe stata fissata per il 14 marzo, ma a quanto pare i due sarebbero ancora lontani dal trovare un accordo.

Francesco Totti e Ilary Blasi in tribunale

Il 14 marzo 2023 Ilary Blasi e Francesco Totti dovrebbero tornare in tribunale per la loro pratica di separazione ma, secondo i rumor in circolazione, i loro legali sarebbero ancora lontani dal trovare un accordo. I rapporti tra l’ex coppia d’oro di Roma sembrano essere maggiormente distesi rispetto agli scorsi mesi, ma secondo i rumor i due non avrebbero ancora trovato una maniera conciliante per dividere i loro beni e mettere fine allo scandalo Rolex (ossia gli orologi che secondo Totti gli sarebbero stati sottratti dall’ex moglie, mentre lei sostiene che fossero un regalo).

Gli avvocati dei due – che negli scorsi mesi si sarebbero incontrati in gran segreto al fine di trovare un accordo pacifico – avrebbero il timore di dover affrontare una pratica di divorzio che potrebbe durare anni e senza avere una conclusione pacifica. Al momento sulla questione non è dato sapere di più.

Francesco Totti a Miami

Nelle ultime settimane Francesco Totti è partito per Miami in compagnia di Noemi Bocchi e dei loro rispettivi figli.

Dal canto suo Ilary Blasi ha invece trascorso le feste a Bangkok in compagnia della sua nuova fiamma, Bastian Muller, e in tanti sono curiosi di sapere quali novità vi saranno per la conduttrice.