Totti e Noemi sempre più innamorati: la foto di coppia nel deserto

Dopo essere apparsi insieme sul red carpet a Dubai, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di passare una vacanza in totale relax a bordo di quad nel deserto degli Emirati Arabi.

Totti e Francesca, coppia affiatata nel deserto arabo

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono ormai una coppia affiatata e consolidata: dopo aver essersi fatti vedere insieme sul red carpet di Dubai in occasione dei Global Soccer Awards, l’ex calciatore e la designer floreale stanno trascorrendo le vacanze nel deserto degli Emirati Arabi, tra relax e divertimento.

La 34enne romana, infatti ha pubblicato una storia di Instagram su due quad, assieme all’ex capitano giallorosso, ripresa poi dalle fanpage della designer.

Sportivi e innamorati

Stando ai loro volti sorridenti, sembra che la coppia si stia godendo serenamente la vacanza, lontano dalle telecamere: i due appaiono più sollevati dall’idea di non doversi più nascondere.

Entrambi sono accomunati dalla passione per lo sport, soprattutto per la Roma, ma anche per il padel. L’ex capitano ha recentemente regalato alla fidanzata un brillante da 300mila, ennesimo segno che “Er Pupone” ha deciso di aprire un nuovo capitolo della sua vita, dopo quello chiuso definitivamente con l‘ex moglie Ilary Blasi che intanto riscopre la vita da single a New York.