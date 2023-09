Su TikTok sta spopolando un video che vede come protagonisti Francesco Totti e Fabio Rovazzi. I due tirano in ballo “l’impero romano” e la frase diventa virale, ma cosa significa?

Totti e Rovazzi: il siparietto su TikTok è virale

Fabio Rovazzi ha condiviso su TikTok un video che lo vede in compagnia di Francesco Totti. I due sono a bordo della classica macchinina che si usa per attraversare i campi da golf, quando il cantante chiede al Capitano:

“Fra ci pensi spesso all’impero romano?”.

La replica di Francesco Totti

Totti ci pensa un attimo, poi replica:

“A dire la verità ci penso tutti i giorni“.

Il siparietto è diventato virale, sia su TikTok che sugli altri social, ma una domanda è nata spontanea: perché l’impero romano è in tendenza?

Perché l’impero romano è in tendenza?

L’impero romano è entrato in tendenza perché in America alcune ragazze hanno lanciato una strana moda, chiedendo a familiari e amici quanto spesso pensassero ai gladiatori, al Colosseo e alle conquiste dell’impero romano. Il motivo? Pare che gli uomini americani siano ossessionati da questo argomento. Il trend, poi, è diventato virale in tutto il mondo, tanto da aver conquistato anche Rovazzi e il Re di Roma per eccellenza, Totti.