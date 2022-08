Totti ha assunto un bodyguard per proteggere Noemi: l’indiscrezione

Francesco Totti ha assunto un bodyguard per proteggere Noemi Bocchi da tutto e da tutti.

Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi sono diventati i protagonisti dell’estate 2022. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, il Capitano avrebbe assunto un bodyguard per proteggere la nuova fidanzata.

Totti ha assunto un bodyguard per proteggere Noemi

Mentre Francesco Totti continua a godersi le vacanze a Sabaudia, la cronaca rosa si arricchisce si dettagli sulla separazione da Ilary Blasi e sulla nuova liaison del Capitano con Noemi Bocchi.

Stando a quanto sostiene il settimanale Nuovo, la nuova fiamma dell’ex calciatore starebbe trascorrendo le ferie a San Felice Circeo, ovvero a pochi chilometri dalla villa di Totti. Per poter trascorrere un po’ di tempo con l’ex marito della Blasi, la donna avrebbe rinunciato alla sua amata Sardegna. Non solo, pare che Francesco abbia deciso di assumere un bodyguard per proteggerla da tutto e da tutti.

Noemi a San Felice Circeo con il bodyguard

La rivista di Riccardo Signoretti ha immortalato Noemi a San Felice Circeo. La 34enne mostra un corpo perfetto, segno che la gravidanza in corso era una semplice “bufala”. D’altronde, anche il settimanale Chi ha smentito la news sulla dolce attesa della Bocchi. Bebè a parte, la donna è stata pizzicata in compagnia di un uomo piuttosto robusto. Stando a quanto mormorano le persone presenti nella stessa località balneare, il suo accompagnatore sarebbe un bodyguard assunto da Totti per proteggerla.

Totti e Noemi: incontri segreti in barca

La guardia del corpo reclutata da Francesco non servirebbe solo a proteggerla quando lui non c’è, ma anche ad accompagnarla nei loro incontri segreti in barca. Sembra che la coppia abbia uno yacht posizionato al largo, lontano da occhi indiscreti. E’ qui che Noemi sarebbe stata avvistata salire, per poi tornare sulla terra ferma dopo parecchie ore.