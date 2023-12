Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Francesco Totti vorrebbe un figlio dalla compagna Noemi Bocchi. La reazione di Ilary Blasi, neanche a dirlo, non si è fatta attendere.

Totti vuole un figlio da Noemi: la reazione di Ilary

Mentre Ilary Blasi si sta godendo il successo del suo docu-film Unica, definito da Selvaggia Lucarelli “una rocambolesca storiella di corna“, Francesco Totti sta pensando di allargare la famiglia con Noemi Bocchi. Secondo un’indiscrezione, il Capitano vuole un figlio dalla nuova compagna. La reazione della Blasi non si è fatta attendere.

Ilary Blasi “vola” alla notizia della nuova paternità di Totti

La notizia del presunto figlio che Totti vorrebbe da Noemi ha fatto il giro del mondo. E’ finita anche sotto agli occhi di Ilary che, in tutta risposta, ha pubblicato una Instagram Stories ambigua. La Blasi ha postato un selfie allo specchio. Nulla di strano, se non fosse l’emoji di un aereo messo proprio sulla pancia.

Totti vuole un figlio da Noemi: Ilary potrebbe volerlo da Bastian?

Totti e la Blasi hanno tre figli, mentre Noemi ne ha due con l’ex marito. Francesco non ha mai nascosto di volere una famiglia numerosa, con cinque pargoli. Per cui, la notizia di un bebè in arrivo con la Bocchi non stupirebbe nessuno. Al contrario, il fidanzato della Blasi non ha eredi. Potrebbe, quindi, volere un figlio da lei? Possibile, ma difficilmente la conduttrice lo accontenterebbe: Ilary non vuole avere altre gravidanze.