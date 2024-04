Il 25 aprile è arrivato e quest’anno cade di giovedì. Per questo otivo, lagran parte degli italaini potrà festeggiare a casa non solo la giornata del 25, ma anche i giorni successivi per un vero e proprio ponte.

Previsioni traffico sulle autostrade ponte 25 aprile: le mete

Mettersi in macchina e guidare in autostrada nei giorni del ponte del 25 aprile, si sa, potrebbe costare ore di coda ai vacanzieri. Le previsioni sul traffico del ponte che va da giovedì 25 a domenica 28, è quasi inutile dirlo, sono da bollino rosso e in qualche occasione bollino nero. Ad affermarlo, sono come sempre gli esperti dell’Anas. Le mete più gettonate dagli italiani sono le medesime di ogni anno: le città d’arte e le località balneari.

Previsioni traffico sulle autostrade ponte 25 aprile: i giorni da bollino nero e rosso

Anche se alcuni viaggiatori, si sono messi alla guida già nella giornata del 24 aprile, le giornate che saranno più calde dal punto di vista del traffico sono giovedì 25 e domenica 28 (il giorno dei rientri). Da questo punto di vista bisogna fare attenzione anche agli orari di partenza: il 25 aprile tantissimi viaggiatori si sono messi al volante nelle prime ore del mattino. In particolare, secondo le previsioni, i flussi più intensi saranno registrati verso Lazio, Campania, Liguria, Puglia, Toscana e Abruzzo. Per ovviare, almeno in parte, a questo problema, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa giovedì 25 aprile, domenica 28 aprile, mercoledì 1° maggio dalle 09.00 alle 22.00.