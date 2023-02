Tragedia infinita, barcone di migranti soccorso: a bordo otto cadaveri

Appello del sindaco Mannino a Giorgia Meloni: "Non ci lasci soli", la tragedia infinita con un barcone di migranti soccorso: a bordo otto cadaveri

Una tragedia infinita e l’ennesimo barcone di migranti soccorso: a bordo otto cadaveri, con i soccorritori sono accorsi nelle ore notturne in acque Sar di Malta e la modovedetta è a Lampedusa.

I media spiegano che ci sono anche 8 persone morte su quel barcone di migranti. Il natante è stato soccorso in acque Sar Maltesi, da una motovedetta della Guardia costiera.

Barcone di migranti con bordo otto cadaveri

La nave militare ha fatto rotta sul molo di Lampedusa ed ha attraccato in queste ore. Da quanto si apprende i militari hanno soccorso l’imbarcazione: a bordo c’erano decine di nordafricani e anche i cadaveri. Fra gli 8 corpi ci sono anche quelli di tre donne, una delle quali incinta, altre due donne incinte sono vive.

Tra i migranti salvati, che dovrebbero essere 46, anche due donne incinte.

L’appello del sindaco a Meloni: “Non ci lasci soli”

Il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, ha detto mentre raggiugeva il molo: “Rivolgo un appello al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il Governo non ci lasci da soli a gestire quest’immane tragedia. Aiutateci, in questo modo non riusciamo più a gestire”. Poco prima c’era stato un altro salvataggio di un natante, con 37 persone originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Ghana, Guinea e Senegal, anche 14 donne, una delle quali incinta, e un minore.