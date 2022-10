Migranti, incendio su un barcone al largo di Lampedusa: due bambini morti carbonizzati

Due bambini sono morti carbonizzati a causa di un incendio avvenuto a bordo di un barcone a largo delle acque di Lampedusa

Questa terribile tragedia si è consumata solo qualche ora fa a largo delle coste di Lampedusa. Un grave incendio è divampato su di un barcone che trasportava 37 migranti in arrivo nel nostro Paese: due bambini hanno avuto la peggio e sono morti carbonizzati.

Lampedusa, incendio a bordo di un barcone: due bambini morti carbonizzati

Secondo le prime informazioni che arrivano dalla Sicilia, pare che sul barcone di migranti sarebbe scoppiato un incendio a causa di un’esplosione di un bidone pieno di benzina che era a bordo. Il barchino che trasportava i 37 migranti stava per affondare, prima di essere salvato dalla capitaneria di porto, che lo ha trascinato verso il molo Favarolo di Lampedusa.

Ad avere avuto la peggio sono stati due innocenti bambini, morti carbonizzati a causa delle fiamme divampate in seguito all’esplosione.

Il lavoro della Procura

Oltre ai due bambini scorparsi si registrano anche diversi feriti, in particolare cinque donne, una delle quali è la madre di uno dei due bimbi uccisi. La ragazza è anche incinta e sarebbe in pericolo di vita. La procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta per l’ipotesi di reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte per conseguenza di altro reato.