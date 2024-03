La ragazza è stata immediatamente soccorsa, ma le sue condizioni sono apparse subito critiche: è morta in ospedale

Una ragazza nella serata di ieri, giovedì 14 marzo 2024, è morta mentre stava guidando sull’A1, colpita da uno pneumatico staccatosi da una vettura che viaggiava sulla corsia opposta.

Il tragico incidente

L’incidente è avvenuto nel tratto fra Colleferro ed Anagni, al chilometro 598, al confine fra le province di Frosinone e Roma. La ragazza stava viaggiando a bordo della sua Ypsilon quando è stata colpita da uno pneumatico, staccatosi da un’auto che viaggiava nella direzione opposta, che l’ha mandata fuori strada.

Diverse automobili sono state costrette a fermarsi a causa dello pneumatico che poi ha superato lo spartitraffico, invaso la corsia opposta, e colpito la Ypsilon.

La morte della ragazza e i feriti

Sul posto sono immediatamente intervenuto gli agenti della polizia stradale di Frosinone e gli operatori del personale sanitario del 118. Sei persone sono rimaste ferite nel corso dell’incidente e portate in ospedale.

Le condizioni della giovane alla guida della Ypsilon sono però apparse fin da subito critiche. Per lei non c’è stato nulla da fare: è morta durante la notte in ospedale.