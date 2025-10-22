Durante l’ultima puntata di Ballando Segreto, Barbara d’Urso ha affrontato con Milly Carlucci alcune riflessioni sul suo percorso televisivo. La conduttrice ha ricordato che alcune scelte del passato sono sempre state condivise con l’azienda, oggi si trova a confrontarsi con nuove aspettative: “La giuria vuole vedere Barbara d’Urso trash?” ha domandato.

Ballando con le Stelle, il confronto con la giuria e la ricerca dello show di Barbara D’Urso

Barbara d’Urso ha inoltre affrontato le osservazioni della giurata Selvaggia Lucarelli, che le ha fatto notare di limitarsi a ballare senza dare allo show il contributo personale che ci si aspetterebbe da un personaggio televisivo del suo calibro. D’Urso ha ribadito di non comprendere le richieste della giuria, sottolineando che il suo modo di fare televisione è cambiato rispetto al passato:

“Qua sono a fare un altro tipo di percorso, allora capisci perché sono confusa? Io lo show lo posso fare, mi attacco al lampadario, gli tolgo il pantalone. Così, show!”, ha affermato con ironia.

Nonostante le critiche, la conduttrice ha mostrato determinazione nel seguire la propria strada artistica, dimostrando che il suo stile, pur diverso dai canoni della giuria, può comunque intrattenere e conquistare il pubblico.

“Io trash? Lo facevo perché mi chiedevano di farlo”, lo sfogo di Barbara D’Urso

Barbara d’Urso ha affrontato un confronto aperto con Milly Carlucci riguardo al proprio percorso nello show. La conduttrice ha spiegato che in passato il cosiddetto “trash” presente nei suoi programmi a Mediaset era sempre frutto di scelte condivise con l’azienda e l’editore: tutto ciò che faceva, ha precisato, era richiesto da loro.

In merito al giudizio della giuria, D’Urso si è detta confusa:

“Mi hanno parlato di una Barbara d’Urso trash e mi aspettavo questo, loro vogliono la Barbara d’Urso trash? Che significa Barbara d’Urso trash?” ha chiesto, sottolineando che il suo impegno in televisione ha sempre incluso battaglie per i diritti civili e la difesa delle donne.

Nonostante le critiche, la conduttrice ha espresso soddisfazione per la risposta del pubblico a casa: con indosso una maglietta recante l’espressione in dialetto napoletano ‘fatemi stare tranquilla’, ha dichiarato che la coreografia della puntata è stata molto apprezzata dagli spettatori.