Un episodio molto particolare è avvenuto a Trento. Un uomo è stato fermato alla guida in stato di ebbrezza ma si è giustificato dando la colpa al ragù della nonna.

Trento, fermato alla guida in stato di ebbrezza: “Colpa del ragù della nonna”

Uno strano episodio è accaduto durante i controlli dei carabinieri a Riva del Garda, località in provincia di Trento. Un automobilista, fermato in stato di ebbrezza, ha cercato di giustificarsi sostenendo di essere ubriaco “a causa del ragù preparato dalla nonna la sera a cena“, che includeva il vino tra gli ingredienti. Questa scusa, per quanto originale, non ha convinto le forze dell’ordine, che hanno inflitto una multa di 543 euro e ritirato la patente al conducente. La stessa sanzione è stata applicata ad altri quattro conducenti.

Trento, fermato alla guida in stato di ebbrezza: non è stato l’unico

La situazione è andata avanti, perché diversi automobilisti sono stati fermati per violazione del codice della strada e per patenti scadute. Durante le perquisizioni effettuate su tre veicoli, sono state rinvenute sostanze stupefacenti. La scusa del ragù al vino preparato dalla nonna è assurda, ma le conseguenze sono importanti come monito per tutti coloro che hanno voglia di giustificare comportamenti pericolosi con scuse stravaganti.