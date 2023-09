Un terribile incidente si è verificato nella serata di ieri, martedì 26 settembre, a Trevi, in provincia di Perugia. Marito e moglie sono morti dopo essere stati travolti da un furgone.

Trevi, coniugi travolti da un furgone: morti sul colpo

Un uomo e una donna sono stati investiti e uccisi da un furgone mentre stavano passeggiando insieme. L’incidente è avvenuto lungo la vecchia Flaminia, a Trevi, nella serata di martedì 26 settembre. Per i due coniugi, di 82 e 76 anni, non c’è stato nulla da fare. L’impatto con il furgone è stato troppo violento e i due sono morti sul colpo. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e il magistrato ha dato l’autorizzazione al trasferimento dei corpi all’obitorio.

Trevi, coniugi travolti da un furgone: la dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, i due anziani sono morti sul colpo dopo essere stati travolti dal furgone. Stavano attraversando la strada in un tratto rettilineo quando è arrivato il mezzo pesante. Il conducente si è subito fermato per prestare soccorso. Era sotto choc ma non era ferito, ed è risultato negativo a tutti i test di accertamento. A dare l’allarme sono stati i clienti di un bar nelle vicinanze. Purtroppo gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due coniugi.