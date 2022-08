Terribile incidente in provincia di Treviso. Un furgoncino SDA si scontra con un motorino. L'unica vittima del sinistro è un 17enne.

Ad Ormelle, in provincia di Treviso, un incidente tra un furgoncino SDA ed un motorino ha causato la morte di un minorenne. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara.

Treviso, furgoncino SDA si scontra con un motorino: morto un minorenne

La notizia si apprende da Il Gazzettino dove è riportato che un 17enne proveniente da via Campagnola di Ormelle, si stava immettendo in via Roma all’altezza del civico 125. Mentre stava per immettersi sulla strada il giovane ha impattato contro un furgoncino Fiat Ducato della ditta di consegne SDA. Alla guida della vettura vi era un 29enne che è uscito illeso dall’incidente ma è sotto choc.

I soccorsi e la dinamica dell’incidente

Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica del sinistro che non è ancora chiara. La giovane vittima è stata disarcionata dal suo due ruote Malaguti e l’impatto con il suolo è stato purtroppo fatale. Sul luogo dell’incidente si sono recati i carabinieri della compagnia di Conegliano ed i vigili del fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118 che avevano richiesto l’intervento aereo di un elicottero. Dopo aver capito che però, per il giovane, non c’era più nulla da fare hanno ritirarto la richiesta ed hanno constatato il decesso del 17enne.