La vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open ha suscitato un raro consenso tra i rappresentanti della maggioranza e dell’opposizione in Italia.

Trionfo di Sinner: le parole del premier G. Meloni

Le istituzioni politiche hanno elogiato unanimemente l’impresa storica del tennista, definendola una nuova pagina di gloria per il tennis italiano. La premier Giorgia Meloni ha sottolineato il significato della prima vittoria italiana agli Australian Open, lodando Sinner come un vero campione. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha esaltato la tecnica, il coraggio e la tenacia di Sinner, definendolo un orgoglio nazionale. Anche i vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, hanno esultato per la straordinaria rimonta di Sinner e il suo contributo all’orgoglio tricolore.

Trionfo di Sinner: gli elogi anche di altri leader politici

Anche l’opposizione, rappresentata da Elly Schlein e Giuseppe Conte, ha elogiato l’epica vittoria di Sinner, definendolo un esempio per l’Italia. Conte ha sottolineato l’importanza della vittoria per i tifosi italiani che aspettavano uno Slam maschile da 48 anni. Chiara Appendino, vice di Conte, ha ringraziato Sinner a nome di tutti i tifosi, mentre Matteo Renzi ha evidenziato l’emozione pura della giornata, augurando al giovane tennista una lunga serie di successi. In questo momento di rara unità, la politica italiana ha celebrato Jannik Sinner come un simbolo di orgoglio nazionale, superando le divisioni partitiche per onorare l’eccezionale conquista sportiva.